Александр Ганов покидает администрацию Тамбовской области

Курирующий экономику и инвестиции первый вице-губернатор Тамбовской области Александр Ганов оставляет работу в администрации региона. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщил высокопоставленный источник в ней.

По его словам, господин Ганов, выйдя 12 августа из отпуска, уже попрощался с подчиненным: «Он рассказал, что планирует сменить сферу деятельности». Телефон господина Ганова не отвечал.

Александр Ганов стал вице-губернатором Тамбовской области в 2015 году. Ранее он работал первым вице-премьером правительства Воронежской области, до этого был первым заместителем главы Центрально-Черноземного банка Сбербанка. После ухода из воронежского правительства покинул макрорегион и некоторое время работал в банковских структурах, а затем — в правительстве Мособласти. Господин Ганов родился 24 октября 1974 года в Воронеже. Окончил Воронежский государственный технический университет.