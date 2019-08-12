В Сочи начальник отдела угрозыска Сергей Ковтун скрылся от следствия

Следствие объявило в федеральный розыск подполковника Сергея Ковтуна, начальника зонального отделения уголовного розыска отдела полиции (Лазаревский район) УВД по городу Сочи, сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Полицейский обвиняется в получении крупной взятки за отказ в возбуждении уголовного дела. Посредником при передаче денег выступал адвокат, он арестован. Факт передачи взятки был выявлен краевым управлением ФСБ.

По данным следствия, в отделе дознания отдела полиции по Лазаревскому району УВД по городу Сочи расследовалось уголовное дело по факту незаконной охоты в особо охраняемой природной территории. В рамках уголовного дела 10 июня 2019 года в доме жителя поселка Лоо был произведен обыск, при котором полицейские изъяли емкости с жидкостью темного цвета, предположительно алкоголь. По данным СКР, Сергей Ковтун сообщил хозяину дома, что тот нарушил закон, однако за денежное вознаграждение можно отказать в возбуждении дела о незаконном обороте алкоголя. Сотрудник полиции сообщил, что средства необходимо передать через посредника - адвоката. «В тот же день у себя дома мужчина передал сотруднику полиции часть требуемой суммы в размере 100 тыс. руб. – уточнили в СУ СКУР. – Оставшуюся сумму полицейский потребовал передать в течение месяца. О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. 13 июля 2019 года посредник с заявителем получили 200 тыс. рублей, после чего его их действия были пресечены оперативными сотрудниками управления ФСБ России по Краснодарскому краю», – сообщили в СУ СКР.

Главное управление МВД по Краснодарскому краю сообщило, что в отношении полицейского идет проверка, от отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Анна Перова, Краснодар