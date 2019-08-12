«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Традиционно в понедельник экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов выясняет, какие есть идеи для инвесторов на глобальном финансовом рынке и куда можно вложить миллион и более рублей, чтобы получить достаточно высокую доходность с учетом всех возможных рисков.

Олег Богданов: Сейчас главная интрига — это, конечно, торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Республикой. Потенциальная рецессия, к которой может привести это противостояние, уже наблюдается. Кроме того, на рынке есть ожидание того, что Центральные банки и стран с развивающейся экономикой, и развитых стран, будут смягчать монетарную политику. Все это приводит к падению доходности на рынке государственных облигаций и вообще на всем рынке бумаг. В этом контексте интересно, куда пойдут инвесторы, где они будут искать эту доходность. Понятно, что нужны качественные активы, куда можно войти с объемом достаточно большим денег. Таких активов немного, и российские — одни из немногих в этой категории. У нас очень хорошая дивидендная доходность на рынке акций…

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