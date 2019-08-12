На Дону завели уголовное дело на начальника изолятора, из которого сбежал заключенный

В отношении начальника изолятора временного содержания ОМВД России по Миллеровскому району возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, подозреваемый получил информацию о подготовке к побегу одного из заключенных, но не организовал обыск камеры, досмотр личных вещей и личный обыск арестованного, а также дал возможность подследственному пользоваться сотовой связью. В результате 9 августа подследственный сбежал, повредив решетку ножовочным полотном по металлу. На следующий день его задержали в Миллеровском районе.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что подозреваемого отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Ростовской области в действиях полицейского выявлены признаки преступления. Принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», - говорится в сообщении.

По делу ведется следствие. Начальнику изолятора избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова