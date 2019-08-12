Жителей Кубани будут судить за незаконное обналичивание 4,6 млрд рублей

Гулькевичский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении пятерых местных жителей в возрасте от 30 до 36 лет. Мужчин обвиняют в организации преступной группы и незаконном обналичивании более 4,6 млрд руб. - п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой). По данным с сайта райсуда, в преступлениях обвиняют Романа Бузина, Анатолия Гашкова, Анатолия Кириченко, Константина Майснера и Антона Радостина.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, мужчины узнали о потребности недобросовестных предпринимателей в финансовых операциях. В период с 12 января 2015 года по 30 апреля 2017 года они проводили банковскую деятельность, не оформляя регистрацию и специальное разрешение. В результате обвиняемые путем незаконных финансовых операций перевели на счета незаконно созданных организаций свыше 4,65 млрд руб., а затем обналичили их.

Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы, а также дополнительные виды наказаний в виде штрафов и ограничения свободы.

Елена Рыжкова