В Ижевске осудили группу наркоторговцев

Устиновский райсуд Ижевск вынес приговор трем участникам преступной группы, которые в 2018 году намеревались продать наркотики бесконтактным способом. Для этого они приобрели запрещенные средства в значительном и крупном размерах и поместили их в тайниковые закладки, после чего их задержала полиция. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Подсудимых признали виновными по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, группой лиц, в крупном размере). Суд приговорил 39-летнего организатора группы к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима. Его соучастников, 21-летнего мужчину и его 48-летнюю мать, имеющую на иждивении малолетнего тяжело больного ребенка, приговорили трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, которое отстрочено до достижения ее ребенком возраста 14 лет.