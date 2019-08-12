Стадион «Самара Арена» перейдет на баланс области в конце 2019 года

Передача стадиона «Самара Арена» на баланс Самарской области произойдет в конце текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова.

«Стадион все еще не передан на баланс Самарской области, он находится в управлении ФГУП “Спорт Ин”. Согласно утвержденному плану, стадион будет передан нам в четвертом квартале 2019 года»,– цитирует информагентство слова главы региона.

По словам Дмитрия Азарова в дальнейшем для управления объектом будет создано государственное автономное учреждения «Самара Арена». В 2018 году стадион принял чемпионат мира по футболу. Сейчас он используется как площадка для домашних матчей самарского футбольного клуба «Крылья Советов».

Ранее губернатор Самарской области заявил о том, что стадион «Самара Арена» станет одной из площадок, на которых пройдет фестиваль «Рок над Волгой» в июне 2020 года. Одновременно стало известно о том, что стадион получит дополнительно 5,7 млрд руб. инвестиций из федерального бюджета.

Также депутат Госдумы Александр Хинштейн пообещал направить в федеральное правительство, прокуратуру и Следственный комитет запросы «о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в необоснованном удорожании стадиона на 10,8 млрд руб.».

Проблемы у самарского стадиона начались еще на стадии получения разрешения на строительство, поскольку из-за отсутствия необходимой документации являющийся на тот момент главой города Дмитрий Азаров не выдавал разрешение на возведение объекта. В 2016 году строительство было фактически заморожено. В итоге чтобы обеспечить сохранность газона перед матчами, на тренировках команд Уругвая и России часть поля закрывалась специальной пленкой, а сборные Сенегала и Колумбии свои тренировки провели на специальных тренировочных площадках вблизи «Самара Арены». В итоге потребовались дополнительные вложения на достройку стадиона.

По имеющимся данным, при строительстве «Самара Арены» были допущены многочисленные нарушения. Это сказалось на сроках сдачи объекта. Работы велись на стадионе даже в перерывах между матчами ЧМ-2018.

Георгий Портнов