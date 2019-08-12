Пятилетняя девочка попала в больницу в Новокузнецке из-за загоревшегося платья

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке. Об этом сообщил следственный комитет по Кемеровской области, выясняющий обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, днем 7 августа пятилетняя девочка гуляла вместе с двумя подругами недалеко от своего дома. Во время прогулки она начала кружиться с 11-летней подругой, держась за руки. Рядом с ними стояла 9-летняя девочка и баловалась зажигалкой. «Внезапно платье на самой младшей из детей загорелось, подруги испугались и убежали домой. Потерпевшая добралась до калитки, плачущую сестру в окно увидел брат и сообщил отцу. Мужчина занес дочь домой и вызвал скорую помощь»,— говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие медицинские работники госпитализировали девочку в одну из городских больниц с термическими ожогами. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка.

Илья Николаев