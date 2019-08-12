Бывшего директора МУП «Школьное питание» в Можге осудили за растрату 406 тыс. руб. Ей назначили штраф в размере 120 тыс. руб., также она обязана полностью возместить причиненный ущерб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Установлено, что 36-летняя осужденная заключила договор на получение высшего образование по специальности «мастер делового администрирования» с одним из ВУЗов Казани в 2017 году. В качестве оплаты за свое обучение она незаконно перечислила на счет ВУЗа средства МУПа.