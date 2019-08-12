Пермский бизнесмен потребовал 30 млн рублей с ООО «Ростовское колесо обозрения»

Арбитражный суд Ростовской области принял иск пермского бизнесмена Рашида Габдуллина к ООО «Ростовское колесо обозрения» (ООО «РКО»), которая принадлежит «Группе Агроком» Ивана Саввиди. Информация об этом размещена в картотеке суда. Предприниматель хочет взыскать с компании часть прибыли за 2016 и 2017 годы в размере 26,6 млн руб., а также и проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму 3,2 млн руб. Кроме того, господин Габдуллин потребовал наложить арест на принадлежавшие ему 30% акций «Ростовского колеса обозрения» в качестве обеспечительных мер, однако суд ему в этом отказал.

В апреле Ростовский областной суд постановил признать заключенным договор купли-продажи доли в уставном капитале «РКО» в размере 30% между господином Габдуллиным из Перми и «Агроком Холдинг», Пермского предпринимателя обязали передать компании свою долю.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в «Агрокоме» утверждали, что аттракцион создавался на партнерских началах с господином Габдуллиным. Бизнесмен в ответ на это заявлял, что в ходе строительства один из субподрядчиков неправильно смонтировал элементы объекта, и его нужно было собирать заново. Рашид Габдуллин согласился сделать это за свой счет, но ему не хватало около 10 млн руб. Тогда он взял эти деньги у «Агрокома» в кредит под залог 30% доли в «Ростовском колесе обозрения» через опцион. По версии «Агрокома», условия сделки бизнесмен не исполнил, поэтому компания подала иск в суд. Рашид Габдуллин подал встречный иск к «Агроком Холдинг» о признании соглашения недействительным. В январе 2019 года Ростовский облсуд отказал в удовлетворении обоих исковых заявлений. В начале марта обе стороны дела оспорили решение суда.

«Достаточных, документально подтвержденных доводов о незаключенности договора, несогласованности условий, неисполнении предварительных обязательств, обязательств, установленных Соглашением о предоставлении опциона, в материалы дела не представлено»,— сказано в постановлении суда.

Колесо обозрения «Одно небо» было открыто в Ростове-на-Дону в 2016 году. С момента открытия на нем прокатились более 800 тыс. человек. По итогам 2017 года выручка «Ростовского колеса обозрения» составила 109,2 млн руб., чистая прибыль — 44,2 млн руб.

Дарья Голякова