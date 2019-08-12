Пермский инженерно-промышленный форум посетят два федеральных министра

Краевые власти ожидают визита на Пермский инженерно-промышленный форум министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Среди других ожидаемых гостей форума — заместитель министра промышленности РФ Василий Осьмаков, директор Федерального центра компетенций Николай Соломон, а также председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Пятый, юбилейный Пермский инженерно-промышленный форум состоится 17–18 октября. В этом году участники форума обсудят реализацию национальных проектов в Прикамье, а также поговорят о развитии промышленной кооперации крупных федеральных компаний с региональными производителями продукции и услуг.