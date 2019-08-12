Суд вынес приговор уральскому адвокату Борису Искандаряну

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима известного уральского адвоката Бориса Искандаряна, которого признали виновным в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, Борису Искандаряну также запрещено заниматься адвокатской деятельностью на два года и шесть месяцев.

Следователи считают, что в октябре 2017 года Борис Искандарян узнал от адвоката Людмилы Сосновских о задержании полицейскими молодого человека за незаконное хранение наркотиков (ст.228 УК РФ). Зная об отсутствии состава уголовного преступления у задержанного, он предложил его родственникам передать ему 5 млн руб.— якобы для дачи взятки сотрудникам правоохранительных органов, но на самом деле хотел их присвоить. От госпожи Сосновских он успел получить 2,5 млн руб.

Адвоката задержали во время получения денег сотрудниками ФСБ. Уголовное преследование в отношении госпожи Сосновских прекращено «в связи с деятельным раскаянием» и активной помощью при расследовании. Борис Искандарян не согласен с обвинительным заключением и настаивает, что был обманут.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Урал” «Защитника отправили на скамью подсудимых»