Прибыль Борского стекольного завода сократилась на 29% во втором квартале

По итогам второго квартала 2019 года чистая прибыль ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (Нижегородская область) составила 751 млн руб. Спад составил 29% по сравнению с тем же периодом 2018 года (1,06 млрд руб.). Об этом сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж снизилась на 25,1% до 599 млн руб. Выручка предприятия упала на 8% до 4,5 млрд руб. С начала года кредиторская задолженность сократилась на 1,7% до 983 млн руб., дебиторская задолженность выросла на 12,2% до 2,2 млрд руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» было зарегистрировано в 1992 году на Бору, Нижегородская область. Уставный капитал составляет 419 млн руб. Основной вид деятельности – формирование и обработка листового стекла. Гендиректором предприятия является Сергей Князев. 85,2% долей принадлежат «Эй Джи Си Гласс Европа» (Бельгия), еще 8,6% находятся в собственности Меnаrаi Ноlding GМВН (Австрия). Головная компания – AGC INC (Япония). По итогам 2018 года при выручке в 9,65 млрд руб. прибыль предприятия составила 1,83 млрд руб.

Анастасия Еремина