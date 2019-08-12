Билеты на общественный транспорт Перми подорожают с 1 января

Новые тарифы на поездки в общественном транспорте Перми планируется ввести с 1 января 2020 года. Это следует из проекта решения, опубликованного на сайте Пермской гордумы. Проект внесен главой Перми Дмитрием Самойловым. Как следует из документа, с 1 января 2020 года стоимость билета в общественном транспорте Перми составит 28 руб. (в настоящее время — 20 руб.). Тариф на перевозку одного места багажа составит 14 руб. Проект решения предусматривает скидку в 4 руб. при оплате билета бесконтактной банковской картой.

Администрации города Перми рекомендовано до 20 октября 2020 года установить стоимость и порядок использования проездных билетов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемому тарифу.