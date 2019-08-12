Пятеро жителей Кубани незаконно обналичили 4,6 млрд рублей

Гулькевичский суд Краснодарского края принял к рассмотрению уголовное дело в отношении пятерых местных жителей, обвиняемых в незаконном обналичивании средств на 4,6 млрд руб., сообщила прокуратура края. По данным суда, фигурантами по делу являются Роман Бузин, Анатолий Гашков, Анатолий Кириченко, Константин Майснер и Антон Радостин. Все они находятся под стражей.

Пятерым фигурантам дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридических лиц), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой). По данным прокуратуры, в период с 2015 по 2017 год злоумышленники, зная о том, что недобросовестные предприниматели готовы участвовать в нелегальных финансовых операциях, разработали и реализовали схему незаконной банковской деятельности.

На счета незаконно созданных злоумышленниками организаций поступили денежные средства в качестве оплаты за якобы поставленные товары и оказанные услуги, которые перечислялись транзитом на счета заказчиков незаконных банковских операций. Себе злоумышленники оставляли комиссию в размере одного процента от суммы произведенной операции, уточнили в прокуратуре. Санкция за совершение указанных преступлений предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Анна Перова, Краснодар