Число ипотечных сделок снизилось в Новосибирске

Количество ипотечных сделок в Новосибирской области уменьшилось за семь месяцев 2019 года на 12%. Как сообщает областное управление Росреестра, в Единый государственный реестр недвижимости внесено более 39,7 тыс. записей об ипотеке, за аналогичный период прошлого года — 45,1 тыс.

Наибольшее число ипотечных сделок в 2019 году зафиксировано в апреле — 6,8 тыс. В прошлом году пик совершения таких сделок тоже пришелся на апрель, отмечает управление. Тогда их было зарегистрировано 7,4 тыс.

О ситуации на новосибирском строительном рынке — в публикации “Ъ-Сибирь” «Застройщики вошли в долю»

Оксана Павлова