«Олимпия-Пермь» купит тренажеры на 33 млн рублей

ООО «Спорткомплекс „Олимпия-Пермь“» объявило запрос предложений на поставку тренажеров. Как указано в техническом задании, спорткомплекс намерен купить 189 будо-матов «Рисовая соломка», 20 спин-байков, 13 стабилизирующих подвесок на пружинах, 10 регулируемых скамеек, семь беговых дорожек, девять боксерских мешков и другие тренажеры и приспособления. Всего необходимо поставить 39 наименований спорттоваров.

Максимальная стоимость контракта определена в 33 млн руб. Подрядчика определят 22 августа.