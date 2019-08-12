В Татарстане зарегистрировались 26 тысяч самозанятых

Число самозанятых граждан в Татарстане на 1 августа составило 26 тыс. человек, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Всего в России в качестве самозанятых зарегистрировались 162 тыс. человек. Помимо Татарстана 96 тыс. человек заняты в Москве, 36 тыс. – в Московской области и 4 тыс. - в Калужской. Самая популярная сфера, в которой трудятся участники нового налогового режима, связана с перевозкой пассажиров. Также самозанятыми чаще всего становятся репетиторы, консультанты, специалисты в области рекламы и маркетинга, программисты и арендодатели. В 2019 году самозанятые граждане заплатили 350 млн рублей налогов.

Напомним, что экспериментальный налоговый режим в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях решили ввести с начала 2019 года. Самозанятым приходится отдавать государству от 4% до 6% своих доходов, если они регистрируются через специальное мобильное приложение «Мой налог».

"Ъ-Казань"