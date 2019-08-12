12 августа, понедельник
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Электрический седан Mercedes-Benz EQS выйдет в 2022 году

Компания Mercedes-Benz представит свой флагманский электромобиль EQS в 2022 году, сообщает Auto Express.

По данным издания, модель будет построена на абсолютно новой платформе, разработанной специально для электромобилей. В конструкции новинки использованы сталь, алюминий и углеродное волокно. В дальнейшем эта платформа появится и в других электромобилях марки.

Ожидается, что технически Mercedes-Benz EQS будет унифицирован с серийным электрокроссовером Mercedes-Benz EQC и заимствует у него два электромотора. При этом емкость батарей новой модели окажется больше, чем у уже выпускающегося электромобиля.

Сборку нового EQS наладят в Штутгарте на одном заводе с S-Class следующего поколения. Сделают это для того, чтобы можно было гибко варьировать объемы производства моделей в зависимости от спроса на них.

Напомним, ранее компания Mercedes-Benz анонсировала список премьер, которые будут представлены на автосалоне во Франкфурте. Не исключено, что там представят прототип нового EQS.

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