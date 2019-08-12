В Ростовской области за пять лет планируют высадить 1 тыс. га леса

Весной этого года в Усть-Донецком районе создали лесопитомник для восстановления леса, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии региона. Там посеяли хвойные и лиственные породы деревьев на площади более 1,6 га. Еще 2 га планируют засеять в следующем году. следующем году планируется засеять не менее двух га. В течение пяти лет молодой планируют высадить на территории около 1 тыс. га.

На противопожарные мероприятия в Ростовской области выделили более 81 млн руб. В области создали более 5 тыс. км противопожарных минерализованных полос. В летний период в регионе ограничено на пребывание людей в лесах. Ведутся санитарные рубки и мониторинг пожарной опасности. Для тушения крупных лесных пожаров создана группировка сил и средств из 3 тыс. человек и около 1 тыс. единиц техники.

Дарья Голякова