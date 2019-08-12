Госкомтранс Башкирии повторно объявил закупку 35 городских автобусов

Госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии назначил на 21 августа повторный аукцион на закупку 35 городских автобусов большой вместимости. Стоимость контракта осталась прежней — до 286,23 млн руб. Техника должна быть доставлена в течение 100 дней.

Попытка отобрать поставщика этой партии автобусов в июле не состоялась. На аукцион поступила только одна заявка — от тверской компании «Техинком-экспресс», но в ней была допущена техническая ошибка, и заявка была отклонена.

В июле госкомтранс Башкирии заключил пять госконтрактов на поставку 392 автобусов для нужд «Башавтотранса» на общую сумму 1,19 млрд руб. Согласно контрактам 85 городских и пригородных автобусов малого класса и 85 междугородних автобусов малого класса должна поставить компания «Транстехсервис-33». Стоимость контрактов составила 383 млн руб. 180 городских и пригородных автобусов среднего класса за 657 млн руб. должна поставить «Техинком-экспресс», 42 городских автобуса средней вместимости за 152,77 млн руб. — ООО «Южуралавто». До апреля 2020 года власти Башкирии намерены закупить для «Башавтотранса» 589 новых автобусов, из которых 527 — до конца текущего года. Врио главы региона Радий Хабиров заявлял, что предпочтение будет отдано автобусам местного подразделения КамАЗа — Нефтекамского автозавода. «Башавтотранс» — крупнейший в регионе эксплуатант техники НефАЗ.

Майя Иванова