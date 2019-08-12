В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту пожара в историческом здании

Прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по факту пожара в «доме Пчелина», построенном в XIX веке.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, поверка проводится в отношении организации, выполнявшей ремонтно-реставрационные работы в историческом здании, а также отношении собственника дома на предмет соблюдения законодательства об объектах культурного наследия. Помимо этого сотрудники прокуратуры проверят соблюдение лицензионного законодательства.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», пожар произошел в ночь с 9 на 10 августа. Полностью сгорел второй этаж двухэтажного деревянного доходного дома Д.Я. Пчелина, расположенного на ул. Труда, 56. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области, предварительная причина пожара – «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, что не исключает версию поджога».