Новый ректор СГТУ официально утвержден в должности

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило Олега Афонина в должности ректора СГТУ имени Юрия Гагарина. Контракт с ним заключен на пять лет и заканчивается 8 августа 2024 года, уточнили в пресс-службе вуза.

Господин Афонин был избран руководителем вуза в мае этого года. До этого около года он исполнял обязанности ректора, после отстранения от должности предыдущего руководителя Игоря Плеве. Господин Плеве был заподозрен в растрате и превышении должностных полномочий.

Марина Ковалева