С января по июнь 2019 года смертность от рака в Свердловской области выросла на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Свердловскстата, от новообразований с начала года скончались более 5 тыс. человек. Показатель смертности от новообразований составляет 237,8 на 100 тыс. человек.

Согласно статистике, на 6,2% снизилось количество смертей от болезней системы кровообращения. Количество убийств осталось на уровне прошлого года — за шесть месяцев в регионе убито 154 человека. На 9,2% стало меньше смертей от транспортных травм. На 1,1% выросло количество смертей от болезней органов пищеварения, на 12% стало меньше смертей от болезней органов дыхания. Количество смертей от случайного отравления алкоголем сократилось на 33%. Количество самоубийств осталось на прежнем уровне (224 случая с начала года).

С начала года в регионе родилось более 22,9 тыс. человек. Умерли более 29,4 тыс. Убыль населения составляет более 6,5 тыс. человек.