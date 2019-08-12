В Челябинске День города отметят 7 сентября

Празднование Дня города в Челябинске пройдет 7 сентября, а не 8-го, в единый день голосования, как сообщалось ранее. На площади Революции выступят Владимир Пресняков, Наталья Подольская и группа «А-Студио». Об этом на аппаратном совещании сообщил вице-мэр по социальной политике Сергей Авдеев.

Днем 7 сентября перед концерта с хедлайнерами, по словам Сергея Авдеева, на площади Революции состоится шоу «Танцы и песни», которое будет вести Дмитрий Нагиев. На площадке перед ледовой ареной «Трактор», будет организована молодежная сцена, где выступят Леша Свик и Feduk. Кроме того, концерт с участием рэп-исполнителя Luxor и певца Ивана Валеева пройдет на Театральной площади. На Кировке состоится фестиваль-конкурс «Песня города».

Ранее сообщалось, что празднование Дня города в Челябинске пройдет 8 сентября, в единый день голосования. В этот же день должен был состояться праздничный фейерверк. 7 сентября – «день тишины», кандидатам в депутаты и губернаторы Челябинской области будет запрещено вести агитационную работу.