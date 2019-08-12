На реконструкцию шоссе в Новокузнецке направят 1,1 млрд рублей

Управление капитального строительства Новокузнецка (Кемеровская область) объявило аукцион на реконструкцию Бызовского шоссе на севере города. Как говорится на портале госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1,1 млрд руб.

Реконструкция шоссе будет проведена в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядчику предстоит к концу января 2021 года отремонтировать участок от автомобильного кольца на пересечении Ильинского и Бызовского шоссе до Космического шоссе. Подвести итоги аукциона планируется 21 августа.

Вопрос о необходимости реконструкции Бызовского шоссе поднимался с 2012 года. Однако, как сообщали СМИ, на реализацию проекта не хватало средств в бюджете. Необходимость ремонта участка шоссе в 2014 году в суде доказала прокуратура Новокузнецка — на шоссе не было освещения и пешеходных тротуаров.

Оксана Павлова