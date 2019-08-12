Имущество санатория «Россиянка» в Анапе оценили в 1 млрд рублей

Имущественный комплекс ОАО «Санаторий Россиянка», расположенный на Пионерском проспекте, 20 в Анапе, выставлен на продажу в рамках банкротства. Как сказано в сообщении конкурсного управляющего, имущество включает в себя лечебные корпуса, столовую, склад, подстанцию, бассейн, административные здания и другие помещения, которые входят в инфраструктуру санатория. Недвижимость оценена в 1 млрд руб. Также на торги выставлены еще пять лотов, включающих в себя принадлежащие банкроту транспортные средства, в том числе автобус «ЛиАЗ», грузовой самосвал САЗ-3507 и трактор МТЗ-80Л. Их общая стоимость – около 1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Санаторий Россиянка» было зарегистрировано в 1993 году, банкротом признано в 2016-ом. В качестве головного предприятия указано «Росимущество».

Михаил Лукашов