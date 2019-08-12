За год квартиры-студии в Перми подорожали на 11,4%

По оценкам экспертов «Авито Недвижимость», студии в Пермском крае за год подорожали на 11,4%, а средняя цена 1 кв. м достигла 57,4 тыс. руб. В целом по России студии увеличиваются в цене быстрее среднерыночных темпов — на 15,2%, до 78 тыс. руб. за 1 кв. м.

На студии растет и предложение (7,8%), и спрос (2%).

Рейтинг регионов по доступности студий возглавила Кемеровская область, где 1 кв. м стоит 38,2 тыс. руб. Чуть выше ценник в Челябинской области — 39,7 тыс. руб. Дороже всего квартиры-студии продавались в Ленинградской области (87,6 тыс. руб.), в Крыму (91,9 тыс. руб.) и Московской области (97,4 тыс. руб.).

В Пермском крае средняя цена предложения квартир-студий составила 1 646 043 руб. Регион стал восьмым в рейтинге их доступности.