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СМИ: «Зенит» предложил 12 млн фунтов за полузащитника «Селтика»

ФК «Зенит» хочет приобрести полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста. О том, что петербургский клуб якобы уже предложил за 28-летнего игрока 12 млн фунтов стерлингов сообщает The Scottish Sun.

Футболист является воспитанником клуба из Глазго. С 2010 года он провел за «Селтик» 354 матча, забив в них 75 голов. В минувшем сезоне он был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии. Контракт Джеймса Форреста с «Селтиком» истекает в 2022 году.

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