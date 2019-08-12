СМИ: «Зенит» предложил 12 млн фунтов за полузащитника «Селтика»

ФК «Зенит» хочет приобрести полузащитника шотландского «Селтика» Джеймса Форреста. О том, что петербургский клуб якобы уже предложил за 28-летнего игрока 12 млн фунтов стерлингов сообщает The Scottish Sun.

EXCLUSIVE: European giants preparing bid for Celtic star James Forrest https://t.co/Xxh9oWcYYt pic.twitter.com/U8LctAEWeQ — Scottish Sun Sport (@scotsunsport) 12 августа 2019 г.

Футболист является воспитанником клуба из Глазго. С 2010 года он провел за «Селтик» 354 матча, забив в них 75 голов. В минувшем сезоне он был признан лучшим футболистом чемпионата Шотландии. Контракт Джеймса Форреста с «Селтиком» истекает в 2022 году.