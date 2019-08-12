Медведев заявил о планах кратно увеличить товарооборот между странами Каспийской пятерки

Министры экономики стран «Каспийской пятерки» (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения) договорились разработать план по усилению экономического сотрудничества в регионе, кратно увеличив взаимный товарооборот, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме в Туркменистане. Он отметил, что в развитие российского Каспия и Волги будет вложено около 200 млрд руб.

«На форуме в Туркменбаши министры экономики наших стран договорились подготовить план усиления экономического сотрудничества в каспийском регионе. Поставлена амбициозная цель — этот товарооборот увеличить, по сути, кратно»,— заявил господин Медведев (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что товарооборот в этих государствах вырос на 3,5% за прошедший год. Премьер-министр выразил уверенность, что рост может быть и больше.

Кроме того, господин Медведев заявил, что Каспий — «важнейшая артерия жизни нашего большого государства», которому уделяется значительное внимание. «Такие программы, как оздоровление Волги, должны быть направлены на то, чтобы Волга сохраняла свое значение как место, где живет много наших людей, я говорю, 60 миллионов человек проживает, так и транспортная артерия и уникальный экологический бассейн»,— объяснил он.

Также премьер-министр добавил, что Россия в ближайшее время ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. По его словам, подписание конвенции стало историческим событием и успехом стран «Каспийской пятерки».

В августе прошлого года главы стран «Каспийской пятерки» подписали в Актау в Казахстане конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Подписи под конвенцией поставили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин, президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Ирана Хасан Роухани. Президент Азербаджана уже подписал закон об утверждении конвенции.

Подробнее о том, как пять стран договорились о разделе Каспия,— в материале “Ъ” «Море для своих».