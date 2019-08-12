На Кубани до конца года выплатят 340 млн рублей субсидий на мелиорацию

Объем финансирования целевой программы по развитию мелиоративного комплекса в регионе до конца года составил 340 млн рублей – средства выделены из федерального и краевого бюджетов. Как рассказали в краевом минсельхозе, эти деньги аграрии могут тратить на увеличение площади орошаемых территорий и другие нужды, связанные с мелиорацией. Результатом должен стать рост производства экспортно-ориентированной продукции. В частности, сои, кукурузы и овощей.

По данным администрации края, в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 4,5 ты. га мелиорируемых земель. А до 2024 года – не менее 15 тыс. га. При этом объем экспорта продукции АПК в регионе в ближайшие пять лет должен вырасти до 3,8 млн долларов (с начала 2019 года – 700 млн долларов).

Михаил Лукашов