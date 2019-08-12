В Челябинской области 13% семей относятся к среднему классу

13,4% семей в Челябинской области относятся к среднему классу, подсчитали аналитики «РИА Новости». В рейтинге регионов по этому показателю Южный Урал занимает 26-е место.

Наибольшая доля среднего класса, по данным авторов исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе (45,2%), далее следуют Магаданская область (34,5%) и Чукотский автономный округ (33,8%). В десятке также Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Саха и Камчатский край.

В самом низу рейтинга – Ингушетия, где к среднему классу относится 1,9% семей, прямо перед ней – Чеченская республика (2,5%) и Дагестан (2,9%). Из регионов УрФО самый низкий показатель в Курганской области – 7,3%, она занимает 66-е место в списке. Доля в среднем по России – 14,2%.

Доля среднего класса подсчитывалась на основании данных Росстата за 2018 и 2019 годы. К этой категории авторы исследования относили семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру средней семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье для повседневных расходов у них должно остаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.