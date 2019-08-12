В администрации Челябинска началась масштабная аудиторская проверка

С 12 августа в мэрии Челябинска началась проверка аудиторов Контрольно-счетной палаты региона (КСП). И.о. мэра города Наталья Котова на аппаратном совещании поручила руководителям всех ведомств оказать содействие ревизорам.

«С сегодняшнего дня у нас начинается проверка соблюдения законности и результативности расходования бюджетных средств Челябинска. Просьба к структурным подразделениям, конструктивно взаимодействовать», - обратилась к подчиненным Наталья Котова. Аудиторы будут проверять расходование бюджета Челябинска за 2018 год и за первое полугодие 2019 года. Специалисты будут изучать документы до 6 сентября. Итоги будут подведены в начале октября.