В Тюмени наградили участников «АрМИ-2019»

Победители и призеры финала тюменского этапа конкурса подразделений инженерных войск «Безопасный маршрут» в рамках V Армейских международных играх («АрМИ-2019») получили награды. Торжественная церемония прошла на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова (ТВВИКУ).

В финале «Безопасного маршрута» победила команда РФ во главе с капитаном Денисом Шевцовым. На втором месте команда Республики Беларусь. Третье место заняли представители Вьетнама и Республики Узбекистан. «В ходе конкурса нам пришлось решать те же задачи, которые стоят перед саперами в реальной боевой обстановке. Состязания были максимально сложными, а все соперники —достаточно сильными»,— рассказал Денис Шевцов

За соревнованиями наблюдали более 9 тыс. зрителей. По словам губернатора Александра Моора, все участники соревнований — настоящие профессионалы своего дела, подающие пример подрастающему поколению. «Возможно, для кого-то из мальчишек на трибунах Армейские игры стали определяющим событием в выборе профессии. Приятно и то, что представители Тюменского высшего военно-инженерного училища имени маршала Прошлякова не первый раз участвуют в Армейских играх»,— приводит слова губернатора пресс-служба.

В этом году в «АрМИ-2019» приняли участие более 5 тыс. военных из 36 стран. Торжественная церемония открытия «АрМИ-2019» состоялась в 3 августа в Подмосковье. Игры проводятся в пятый раз. Состязания пройдут с 3 по 17 августа на территории десяти государств.