На Ставрополье предпринимателя подозревают в получении кредита по подложным документам

Индивидуального предпринимателя из Ипатово подозревают в мошенничестве при получении кредита (ч.3 статьи 159.1), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полицейские установили, что подозреваемый предоставил в банк заведомо ложные данные о своем финансовом состоянии и получил кредит на сумму 5 млн руб. на приобретении молодняка сельскохозяйственных животных. На полученные деньги мужчина приобрел более 1 тыс. овец. Животных подозреваемый распродал, кредит не вернул, а деньги израсходовал по своему усмотрению. Позднее злоумышленник прекратил свою предпринимательскую деятельность.

Дарья Голякова