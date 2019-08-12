В Краснодаре прочистили 2,4 километра ливневок

Созданная мэрией специальная служба по содержанию ливневого хозяйства на прошлой неделе очистила от грязи и ила 2,4 км коллекторов диаметром от 200 до 600 мм и 394 колодца. Об этом сообщили в пресс-службе администрации. По словам руководителя службы Валерия Шапкуна, самые грязные колодцы на прошлой неделе специалисты расчищали на ул. им Покрышкина. Также с 5 августа велись работы по очистке коллектора и колодцев на ул. Московской, от ул. Жигулевской до Солнечной и от Жигулевской до Гомельской, а также на ул. Красноармейской, на участке от Мира до Комсомольской, на ул. Гудимы, Невкипелого и 40-летия Победы.

Как говорят в мэрии, всего в этом году в Краснодаре расчистят не менее 80 км ливневки. Полностью очистить сеть ливневой канализации в краевом центре собираются за полтора-два года.

Михаил Лукашов