Цены на бензин в Башкирии за год выросли на 3%

Розничные цены на топливо в Башкирии за год в среднем выросли на 3%, следует из материалов Башстата. Средняя цена литра бензина «Аи-92» увеличилась с 6 августа 2018 до 29 июля текущего года на 3,2%, до 41 руб. 89 коп., бензина «Аи-95» — на 2,7%, до 44 руб. 82 коп., «Аи-98» — на 4,1%, до 49 руб. 84 коп. Дизтопливо подорожало на 3,6%, до 45 руб. 44 коп. за литр, отмечается в обзоре Башстата.

Доминирующее положение на рынке розничного топлива в Башкирии занимает АНК «Башнефть» (входит в «Роснефть»).

Ирина Самойлова