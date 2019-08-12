Пассажиропоток аэропорта Толмачево на региональных линиях вырос на 21%

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в группу «Новапорт») обслужил за шесть месяцев 2019 года свыше 526,3 тыс. человек на региональных маршрутах. По данным пресс-службы авиапредприятия, это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На авиарейсах, которые выполнялись в рамках госпрограммы по субсидированию перелетов, в Толмачево обслужено 118,9 тыс. человек (+569%). Такие рейсы выполнялись из Новосибирска по 18 направлениям: Горно-Алтайск, Воронеж, Каргасок, Когалым, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Пермь, Северо-Енисейск, Стрежевой, Сургут, Томск, Улан-Удэ, Уфу и Ханты-Мансийск.

Напомним, в 2018 году аэропорт обслужил 5,9 млн пассажиров. Маршрутная сеть аэропорта насчитывает более 95 направлений полётов.

О планах по развитию аэропорта Толмачево — в материале “Ъ” «Терминальная стадия величия»

Оксана Павлова