В Челябинской области в два раза сократилось количество фальшивых денег

В первом полугодии 2019 года в Челябинской области было выявлено 150 поддельных банкнот. Это в два раза меньше чем за аналогичный период прошлого года, когда обнаружили 311 купюр, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Самой популярной среди фальшивомонетчиков остается банкнота номиналом 5 тыс. руб. Это почти 79% от всех выявленных подделок. Количество обнаруженных фальшивых тысячерублевых купюр снизилось до 20 против 26 в первом полугодии 2018 года. Кроме того, выявлено семь поддельных банкнот номиналом 2 тыс. руб., а также одна купюра 100 китайских юаней и четыре фальшивые банкноты долларов США.