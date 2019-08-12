Ночью на Ботанике в Екатеринбурге сгорели три автомобиля

Ночью на платной стоянке на улице Фучика в Екатеринбурге (микрорайон Ботанический) сгорели три автомобиля.

Как сообщили в МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 2:57. На 6 кв.м сгорели мотор и салон Toyota Land Cruiser Prado и кузов у Lexus LX и Mercedes С 180. На месте работали две единицы техники и шесть спасателей. Огонь удалось ликвидировать в течение четырех минут.

Еще один автомобиль сгорел на улице Токарей. Сообщение о пожаре поступило в 8:33. Сгорел мотор и салон Hyundai Accent. Площадь распространения огня составила 2 кв.м. Две единицы техники и семь спасателей справились с огнем за две минуты.