В Удмуртии проходят суперфиналы чемпионата России по шахматам

В Удмуртии проходят суперфиналы 72-го чемпионата России среди мужчин и 69-го чемпионата среди женщин по шахматам. Церемония открытия соревнований состоялась 9 августа в Музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Турнир пройдет с 9 по 23 августа в Воткинске и Ижевске.

Организаторами чемпионата выступают Российская шахматная федерация, Благотворительный Фонд Елены и Геннадия Тимченко и правительство Удмуртии. «Можно смело утверждать, что это день войдет в историю замечательного города и всей республики. Воткинск уникален, здесь пересеклись разные исторические события, судьбы людей, но в этом городе никогда не было шахматных соревнований такого высокого уровня. Да и во всей республике более тридцати лет не проходили серьезные турниры. Такие соревнования дают большой импульс для развития спорта. Уверен, что так произойдет теперь и с шахматами в Удмуртии»,— сказал глава республики Александр Бречалов на церемонии открытия турнира.