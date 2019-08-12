«Локомотив» обыграл «Урал» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» со счетом 4:0 в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Голы забили Федор Смолов (на 17-ой минуте), Рифат Жемалетдинов (28 минута), Гжегож Крыховяк (76 минута) и Алексей Миранчук (78 минута).

«Локомотив», набрав десять очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ «Урал» с семью очками на восьмом месте.

Следующая игра уральской команды пройдет 17 августа. «Урал» будет принимать в Екатеринбурге самарские «Крылья Советов».