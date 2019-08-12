Суд обязал чиновников вернуть внедорожник из-за нарушений при закупке

Прокуратура Омской области добилась через суд отмены муниципального контракта на поставку японского внедорожника Nissan X-Trail стоимостью 1,5 млн руб. из-за нарушений при проведении закупки. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

По материалам суда, в январе 2019 года хозяйственное управление администрации Таврического района объявило аукцион на поставку автомобиля стоимостью 1,49 млн руб. В следующем месяце власти заключили муниципальный контракт с единственным участником тендера — ООО «Евразия центр», выступающим официальным дилером Nissan.

Прокуратура выяснила, что технические требования в описании объекта закупки подходили только одной модели автомобиля — Nissan X-Trail. Близкие по основным параметрам к этой модели Nissan Qashqai, Toyota Rav 4 и Volkswagen Tiguan не соответствовали требования аукционной документации. В частности, они не подходили по габаритам, колесной базе или дорожному просвету. «В результате такого формулирования требований все потенциальные участники закупки были лишены возможности принять участие в аукционе»,— говорится в сообщении ведомства.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры и признал контракт недействительным. По решению суда районная администрация обязана вернуть внедорожник официальному дилеру, а поставщик — полученные деньги.

Илья Галагуз