«Парма» заключила контракт с американским баскетболистом

Баскетбольный клуб «Парма» продолжает формировать состав на новый сезон. Очередным новичком команды стал американский защитник Тони Карр. Он уже подписал контракт с «Пармой» на один год, но соглашение вступит в силу после прохождения игроком медосмотра.

В 2018 году Тони Карр был выбран на драфте НБА клубом «New Orleans Pelicans» под 51 номером. После этого продолжил карьеру в Европе, где выступал за итальянские команды «Торино» и «Канту». В составе «Торино» Тони набирал 12,8 очка, 3,9 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.

Игрок стал четвертым новобранцем «Пармы». Ранее к клубу присоединились Адас Юшкявичюс, Арнетт Моултри, Антон Забелин. Кроме того продлил контракт с командой Николай Жмако.