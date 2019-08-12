«Молот-Прикамье» завоевал кубок Тарасова

ХК «Молот-Прикамье» стал победителем XV турнира, посвященного памяти В. С. Тарасова. Соревнования проходили в Ижевске. Пермские хоккеисты на протяжении трех дней выиграли все свои поединки. «Молот» оказался сильнее хозяев турнира «Ижстали» 3-1, усть-каменогорского «Торпедо» 4-3 (овертайм), и ЦСК ВВС (Самара) 5-1. Пермский клуб набрал восемь очков и впервые за последние годы стал победителем одного из предсезонных турниров.

Напомним, что прошлый сезон для «Молота-Прикамье» оказался самым неудачным в истории клуба. Подготовку к новому начала по сути новая команда по составу с новым тренерским штабом. Так же поменялось руководство клуба и структура управления.