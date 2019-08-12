Имущественный комплекс «Юга Сибири» сдадут в аренду за 27 млн рублей

В рамках банкротства ООО «Юг Сибири» состоятся торги на право аренды имущественного комплекса предприятия. Начальная стоимость аренды — 27 млн руб. в месяц. В состав лота входит имущество, находящееся в залоге у Промсвязьбанка: недвижимость, транспорт и оборудование Бийского и Барнаульского маслоэкстракционных заводов. Торги запланированы на конец сентября.

ГК «Юг Сибири» — крупный в прошлом сибирский производитель бутилированного подсолнечного масла. ООО «Юг Сибири» признано банкротом в апреле 2019 года. В группу входили Барнаульский и Бийский маслоэкстракционные заводы, а также «Продэкс-Омск». В августе прошлого года стало известно, что ГК «Благо» взяла в аренду производственные мощности «Юга Сибири».

Подробности — в материале “Ъ-Сибирь” «Благо» выжмет масло из Сибири»

Оксана Павлова