Поставить палатку за 25 секунд и узнать возраст окаменелостей: юные геологи посоревновались за звание лучшего

Каждые два года сотни целеустремлённых активных ребят со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья собираются вместе на Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов, чтобы побороться за звание лучшего, поделиться опытом и найти настоящих друзей. В этом году олимпиада прошла с 26 июля по 5 августа в Новосибирске по инициативе и под руководством Федерального агентства по недропользованию РФ.

В традиционной XII Всероссийской открытой полевой олимпиаде юных геологов приняли участие 39 команд. География впечатляет - регионы России, в том числе Башкортостан и Татарстан, а также страны зарубежья - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Монголия.

В течение соревновательных дней ребята показали, чему они научились в своих геологических кружках, клубах, в экспедициях и аудиториях. Оргкомитет подготовил насыщенную программу, которая позволила юным геологам проявить себя не только в сфере науки, но и в творчестве. Для всех участников прошло множество соревнований: «Геологический маршрут», «Геологический разрез», «Палеонтология», «Минералогия и петрография», «Гидрология», «Радиометрия», «Шлиховое опробование», «Нефть и газ», «Основы техники безопасности» и др. Ребят ждали конкурсы фотографий, рисунков, поделок из камня, презентация выставки «Геология и мы». В этом году также стартовала научно-практическая конференция «Моё будущее – геология!», где участники обменивались мнениями и своими наработками.

Подготовку к участию команды Красноярского края к олимпиаде вели совместными усилиями специалисты Музея геологии Центральной Сибири GEOS и ведущие преподаватели Института горного дела, геологии и геотехнологий СФУ. В нашу команду вошли восемь человек – победители краевой олимпиады и два руководителя. Все они из Красноярска.

Поддержку юным красноярским геологам уже не первый год оказывает золотодобывающая компания «Полюс Красноярск». «Участие команды Красноярского края во всероссийской открытой полевой олимпиаде - это своеобразный итог двухлетнего курса обучения. Этот процесс требует не только хорошей подготовки, но и серьезных материальных вложений, ведь школьникам необходима самая современная техника, учебные пособия и практические занятия. Наше многолетнее сотрудничество с "Полюсом" - это залог будущих побед краевой команды на геологических соревнованиях всероссийского уровня, а также гарантия того, что отрасль в целом и золотодобыча в частности всегда будет обеспечена профессионалами высочайшего уровня, взращенными со школьной скамьи», - комментирует исполняющая обязанности директора Музея геологии Центральной Сибири GEOS Юлия Мансурова.

На протяжении всех дней соревнований будущие геологи определяли различные минералы и горные породы, искали радиоактивные аномалии под землей, вычисляли долготу реки и подсчитывали ее расход. Блок по палеонтологии включал в себя задания по определению возраста и родовой принадлежности окаменелостей. А в конкурсе «Геологический разрез» команды строили геологический профиль по специальной карте.

Высокие баллы команда Красноярского края получила за конкурс «Описание геологического памятника природы». За основу своего проекта ребята взяли одну из самых крупных в России пещер - Большая Орешная, находящуюся в Манском районе Красноярского края. Целый год они исследовали эту пещеру и, в завершении, дали свои рекомендации по сохранности этого важного с научной точки зрения места.

Хорошие результаты наша команда показала и в соревнованиях «Радиометрия», «Минералогия и петрография», «Нефть и газ», «Гидрология», «Шлиховое опробование». Также будущие геологи из Красноярска заняли 1 место в конкурсе фотографий и 3 место в конкурсе рисунков.

«Конкуренция на Олимпиаде всероссийского уровня очень высокая. И год от года становится все серьёзней и серьезней, - делится впечатлениями Анна Лопушенко, руководитель, научный сотрудник Музея геологии Центральной Сибири. - Например, у команды из Кемерово очень серьезная подготовка – на уровне взрослых специалистов. В конкурсе «Полевая стоянка» им не было равных. Они поставили палатку за 25 секунд. Все происходило как в фильме: столб дыма, только успели моргнуть – и палатка уже стоит. Вот это уровень!».

В сложной борьбе победителем олимпиады стала команда из Пермского края Геологического объединения ЮГП МАУ ДО «ДД(Ю)Т». Команда Красноярского края по итогам всех соревнований заняла 13 место.

«Задача нашей команды была войти в пятнадцать лучших. Мы ее выполнили. Все было по-честному. Лидеры достойны победы и нам есть к чему стремиться. К следующей Олимпиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2021 году, будем готовиться с удвоенной силой. Тем более, что все ребята нашей команды уже определились со своей будущей профессией и готовятся стать профессиональными геологами», - рассказывает Анна Лопушенко.