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Пресс-релиз

Вопрос повышений цен в саратовских автобусах обещают рассмотреть на федеральном уровне

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выступил против увеличения стоимости проезда в автобусах Саратова. В настоящее время проезд в них стоит 23 руб., однако пятеро перевозчиков заявили о намерении увеличить его до 28 руб.

Господин Володин поддержал мэра города Михаила Исаева в вопросе недопустимости повышения цен, поскольку «оснований для такого решения нет», сообщает Instagram сторонников спикера Госдумы.

В случае, если саратовский УФАС не отреагирует на обращение мэрии, вопрос обещают рассмотреть на федеральном уровне.

Руководитель общественной приемной Вячеслава Володина в Саратове Татьяна Ерохина призвала перевозчиков «не беспредельничать, а прислушаться к тому, что говорит мэр».

Марина Ковалева


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