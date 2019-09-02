«Глазам сотен врачей, собравшихся 26 февраля 1954 года на очередное заседание Московского хирургического общества, предстало неожиданное зрелище. Медленно, точно сознавая свои удивительные достоинства, с ноги на ногу переступала собака о двух головах. Рядом с крупной, старой, видимо, «основной» головой на правой стороне сидела вторая, маленькая, щенячья, из-под которой выглядывали две короткие передние лапки.

Да, это не игра природы, не вымысел поэта, а замечательное мастерство советского хирурга-ученого Владимира Петровича Демихова. Он руководит единственной в своем роде лабораторией по пересадке органов в Институте хирургии имени А.В. Вишневского Академии медицинских наук СССР.

Собака о двух головах жила уже четвертые сутки. Она пришла в себя на другой день после операции, очнулась — и вдруг пересаженная голова зевнула. Пес своей основной головой с недоумением рассматривал ее и пробовал стряхнуть с себя юного компаньона, за что был наказан: щенячья голова пребольно вцепилась в него».

Владимир Демихов был одним из основоположников трансплантологии. «Еще студентом физиологического отделения биологического факультета Московского университета он задумал заменить животному его собственное сердце искусственным,— рассказывал журнал.— Задумано-сделано: собака короткий срок жила с резиновым подобием сердца». Это было первое в мире искусственное сердце. Демихов совершил первые операции по пересадке сердца в грудную полость и пересадке легкого. Он пересаживал собакам второе, дополнительное сердце. Оно «исправно работало, принимая на себя половину нагрузки. Любопытно, что сокращалось оно не синхронно, не с одинаковой частотой с основным, а обладало независимым ритмом».