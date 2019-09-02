Энн Макклейн, астронавт NASA

Ей сверху видно все

Первое преступление в космосе расследует NASA — астронавтку заподозрили в незаконной слежке. Еще в декабре прошлого года Энн Макклейн стартовала с космодрома Байконур к МКС в качестве бортинженера, провела в космосе 204 дня и облетела вокруг Земли более 3 тысяч раз. Американка даже должна была участвовать в первом в истории выходе в открытый космос двух женщин, но ей оказался маловат в груди скафандр, поэтому аккумуляторы солнечных батарей коллеги заменяли без нее. Земляне-сексисты тут же принялись шутить: «Полный шкаф вещей, а в космос выйти не в чем!», феминисты оппонировали: «Скафандры создают по мужским лекалам!», а Энн, как выяснилось, во время этой шумихи зря времени не теряла. Прямо с МКС она следила за банковскими счетами своей супруги — женщины разводятся, делят имущество и опеку над ребенком. Бывшая теперь обвиняет Энн в похищении личных данных и заодно жалуется на угрозы, которые Энн присылала ей из космоса: «Я шокирована, что она зашла так далеко!». Макклейн признает: да, за счетами подглядывала, но использовала общий старый пароль и вообще хотела лишь убедиться, что экс-возлюбленной есть на что содержать сына. Астронавтка наняла адвокатов и явно переживает, как этот случай скажется на ее карьере, ведь она вошла в число претендентов на участие в экспедиции к Луне, намеченной на 2024 год. Хьюстон, у нас проблемы?

Наталья Радулова